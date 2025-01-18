Зашли ли россияне в Покровск: в ОСУВ "Хортица" ответили

Ситуация на Покровском направлении самая сложная на линии столкновения. Но информация о том, что ВС РФ вошли в Покровск, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".

"Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Некоторые медиа и социальные сети распространяют информацию о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности. Оперативная ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии столкновения", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитический проект DeepStateMap сообщил, что 17 января войска РФ предприняли активные штурмовые действия на Удачном и Котлином в районе Покровска Донецкой области.

Аналитики отметили, что утром, 17 января, россияне начали штурмовые действия на шахтоуправление "Покровское" и перпендикулярную лесополосам железной посадки.

17 января народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в Покровск. В этот же день военные опровергли заявления Безуглой.

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