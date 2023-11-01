Зашли в подъезд и ножом убили 18-летнего парня: в Каменце-Подольском военные устроили резню — СМИ

Что именно стало мотивом для нападения и последующего убийства — неизвестно.

В Каменце-Подольском трое военнослужащих устроили резню, в результате которой один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет РБК-Украина.

Как стало известно из информации анонимных источников, в ходе ссоры вблизи продуктового магазина "Мичуринск" вечером 31 октября нетрезвые военнослужащие ударили ножом в грудь 32-летнего местного жителя.

"Потом правонарушители зашли в подъезд многоквартирного жилого дома, где ножом убили 18-летнего жителя этого же города и избили двух мужчин: 38-летнего военнослужащего ВСУ и 36-летнего местного жителя. Последним медицинская помощь предоставлена без госпитализации", — сообщают источники. РБК-Украина.

Что именно стало мотивом для нападения и последующего убийства – пока неизвестно. Подозреваемые задержаны.

Напомним, что в Херсонской области УСУ имеют три плацдарма для наступления.

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