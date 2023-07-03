В НАТО оценили начало контрнаступления Украины

В НАТО говорят, что в настоящее время в Украине находится 90% личного состава российской армии.

Действия украинского военного командования в начале летнего контрнаступления заслуживают похвалы.

Соответствующее заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, союзникам не стоит комментировать контрнаступление ВСУ в контексте того, что "они должны продвигаться быстрее" или "мы разочарованы, что они не продвигаются быстро".

"Это — реальная война, и люди гибнут каждый день. Трудно, когда ты там находишься и видишь, как гибнут твои коллеги и друзья, тяжело быть под обстрелами такой интенсивности. Это всегда тяжело, и мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что для них это очень тяжелое время", — сказал глава Военного комитета НАТО.

Также читайте В Украине дорожает топливо: как изменятся цены за месяц

Он отмечает, что те операции, которые сейчас проводят украинские военные, очень тяжелые,

"Я думаю, что по хорошим причинам в некоторых местах они осторожны, потому что вы можете сжечь много сил, если вы пойдете напрямую, и вам нужно найти слабые места, лучшие позиции, чтобы попытаться прорваться", — добавил он.

Также Бауэр заявил, что в настоящее время в Украине находится 90% личного состава российской армии.

"Люди никогда не должны думать, что легко переступить, так никогда не бывает. В Украине есть значительное количество россиян, есть значительные заградительные препятствия – иногда это несколько километров, иногда это 30 километров глубиной, с минными полями, серьезными заграждениями, и есть еще третья" Линия. Чтобы через это все пройти, достичь территории, где больше нет оборонной инфраструктуры — это очень-очень трудная для украинцев задача", — убежден адмирал.

Он также говорит, что если Украина проиграет эту войну, это не конец нестабильности, это начало еще большей нестабильности.

"Как нам известно, Россия хочет вернуться назад к границам 1997 года, включающей три балтийских государства, Польшу, Словакию, Венгрию, Словению и Болгарию. Это для нас неприемлемо. Поэтому мы должны понять, что эта война не только об Украине, но и о гораздо большем, и мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, потому что мы не можем позволить россиянам победить", — аргументировал адмирал.

Отметим, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях.

В то же время на востоке враг наступает на нескольких направлениях – Авдеевское, Марьинское, Лиманское.

Читайте также: