Загрязнение почв и пятна нефтепродуктов: какой ущерб нанесен окружающей среде от удара по ДнепроГЭС

Во время ракетной атаки по Украине оккупанты ударили по ДнепроГЭС.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что в результате ракетного удара армией РФ по Днепровской ГЭС 22 марта ущерб окружающей среде составляет более 140 млн грн.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

После ракетного удара экоинспекторы зафиксировали загрязнение почв и пятно нефтепродуктов массой около 0,5 тонны. Однако сейчас ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора сегодня не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов.

Стрелец добавил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тыс. тонн отходов в результате российской агрессии.

Напомним, оккупанты в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Враг, в частности, целился и по объектам критической инфраструктуры, атаковав Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии — было два прямых попадания по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

По состоянию на 27 марта на Днепровской гидроэлектростанции продолжают разбирать завалы, а также оценивают состояние оборудования и нанесенных повреждений.

В результате ракетного удара россиян ДнепроГЭС выведена из строя на длительное время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

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