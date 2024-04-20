Заставили бежать российский спецназ: в ВСУ показали успешную атаку дроном (видео)

В составе группы спецназовцев РФ был снайпер, ставший приоритетной целью.

Вблизи села Бердичи в Донецкой области бойцы ВСУ обнаружили группу оккупантов вражеского спецназа, в составе которой был снайпер, вооруженный винтовкой 338-го калибра. Точным ударом украинский дрон ликвидировал снайпера и заставил бежать оккупантов.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Снайпер стал приоритетной целью нашего подразделения и первый был атакован нашим дроном. Сразу после попадания большая часть группы принялась убегать, бросив своего товарища", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что снайпер потерял ногу и получил другие тяжелые ранения. Бегство остатков группы оккупантов обрекло его на смерть из-за потери крови.

Напомним, армия РФ ведет бои за Тоненькое, Орловку и Бердичи. Именно по этим селам, вдоль каскада прудов и малых рек, проходит линия обороны ВСУ.

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