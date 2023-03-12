"Заставили подписать контракт": на Донбассе матери устроили бунт из-за "мобилизованных" студентов

Россия бросила на войну против Украины студентов из "ДНР" и "ЛНР".

Женщины с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины обратились к Минобороны РФ с просьбой вернуть с фронта студентов дневной формы обучения. Матери парней восстали и требуют от Сергея Шойгу конкретных решений.

Об этом сообщает Telеgram-канал ASTRA.

Женщины уже более полугода добиваются возвращения домой своих незаконно мобилизованных детей. В результате они написали коллективную жалобу в Министерство обороны РФ.

Отмечается, что студентов очной формы обучения сразу из нескольких населенных пунктов временно оккупированных территорий сначала незаконно мобилизовали, а затем уговорили подписать контракты.

На сегодняшний день контракты уже давно закончены, но их так и не демобилизуют.

"Их еще весной 2022 года под прессингом вынудили подписать контракт с армией РФ. Командиры прекрасно знали, кого они заставляют и давили на то, что после завершения контракта студенты смогут вернуться в свои учебные заведения, а оставаясь мобилизованным под командованием "ДНР" – шансов нет ", – жаловались матери солдат.

Ранее стало известно, что за последние две недели зафиксировано рекордное количество россиян, погибших в войне против Украины. Речь идет о поименно установленных погибших.

Кроме того, по данным мониторинговой группы Oryx, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 1000 танков – это может быть половиной всего довоенного запаса РФ.

По состоянию на 12 марта, по данным Генштаба, общие боевые потери России составляют 159 090 человек.

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