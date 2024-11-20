Заставили раздеться догола: россияне казнили двух украинских пленных

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников на той же позиции (Покровское направление).

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли пленных украинских защитников на Покровском направлении.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По имеющейся информации, 10 ноября 2024 года во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района оккупанты взяли в плен двух украинских бойцов. После этого россияне заставили пленных украинцев раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой позиции.

Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций, отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что это уже, к сожалению, далеко не первое военное преступление РФ, когда оккупанты цинично расстреливают сдавшихся в плен украинских защитников.

Так, 5 ноября стало известно, что на Покровском направлении военные РФ расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.

Нередко враг выкладывает в Сети жуткие кадры казней. В Офисе генпрокурора объясняли, зачем россияне это делают.

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