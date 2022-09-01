Заставить паниковать и выдавливать: у Зеленского рассказали ключевую цель и стратегию наступления ВСУ

Стратегия ВСУ сегодня — увеличить интенсивность ударов в тыл врага и уничтожить логистическое обеспечение армии РФ.

Результат этой стратегии состоит в том, чтобы минимизировать потери украинской стороны.

Об этом в эфире Freedom рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Интенсивность обстрелов с нашей стороны тылового и логистического обеспечения российской армии возросла. В том числе на южном, харьковском, мелитопольском направлениях. Мы максимально эффективно хотим разрушить все снабжение, то есть снаряды, топливо, медикаменты, амуницию ... Разорвать связи между оперативно -тактическим управлением и непосредственно воинскими частями, нанести удары по составам... Таким образом уменьшить интенсивность российского огня, обескровить их, заставить паниковать... и выдавливать. Вот эта стратегия сегодня начинает работать", — заявил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что это хорошо спланированная контрнаступательная операция, которая продолжается одновременно по многим направлениям. Она постепенна, не ударна.

Напомним, как ранее сообщал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, осень-зима станут решающими на фронте в Украине. Ведь именно этот период покажет подготовку украинских военных к освобождению оккупированных территорий.

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