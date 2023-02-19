Заставляют детей благодарить за оккупацию: россияне на захваченной части Запорожья издеваются над школьниками

Российская оккупационная "власть" заставляет детей из оккупированной части Запорожской области прославлять захватчиков и петь гимн РФ.

Об этом 19 февраля говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, на украинских детей. Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине вторжение со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, ворвавшимся на нашу землю", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты используют сексуальное насилие как оружие войны.

Также 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем накрыла село Бургунка Бериславского района Херсонской области. Там россияне убили семью.

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