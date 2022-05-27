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"Заставляют людей гореть заживо": Подоляк показал, как Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие (видео)

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"Заставляют людей гореть заживо": Подоляк показал, как Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие (видео)

Скриншот с видео

Подоляк призвал мир передать Украине реактивные системы залпового огня.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк показал, как Россия применяет против Украины самое тяжелое неядерное оружиеогнеметную систему "Солнцепек".

27 мая он опубликовал у себя в Twitter.

Подоляк объяснил, что при применении такого вооружения люди горят заживо.

"Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" — написал он.

Напомним, Подоляк прокомментировал заявление представителя президента России Дмитрия Пескова об ожидании уступок по территориям Украины. Так, украинский чиновник заявил, что никто в здравом уме на это не согласится.

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