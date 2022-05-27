"Заставляют людей гореть заживо": Подоляк показал, как Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие (видео)

Подоляк призвал мир передать Украине реактивные системы залпового огня.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк показал, как Россия применяет против Украины самое тяжелое неядерное оружие — огнеметную систему "Солнцепек".

27 мая он опубликовал у себя в Twitter.

Подоляк объяснил, что при применении такого вооружения люди горят заживо.

"Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" — написал он.

Напомним, Подоляк прокомментировал заявление представителя президента России Дмитрия Пескова об ожидании уступок по территориям Украины. Так, украинский чиновник заявил, что никто в здравом уме на это не согласится.

На видео – работа огнеметной системы «Солнцепек». Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать РСЗО? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

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