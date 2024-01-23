"Заставляют ракеты самоуничтожаться": эксперт рассказал о переломе в войне против РФ

РЭБ не представляет угрозы для живой силы противника, но влияет на состояние и эффективность современного оружия.

Два десятка ракет не долетели до целей благодаря украинским средствам РЭБ во время вражеской атаки 13 января. Аналитики ISW уже заявили, что это может стать переломным моментом для украинских возможностей радиоэлектронной борьбы.

Таким же мнением в разговоре с "24 Каналом" поделился военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров.

По его словам, мировой ВПК настроен так, чтобы ракеты в основном сбивались другими ракетами, и это считалось самым эффективным способом. Однако Украина на практике доказывает иначе.

Средства РЭБ – будущее оружие

В условиях безумных ракетных обстрелов, которые не испытывала ни одна страна в истории, Украине удалось найти новые методы противодействия ракетам и беспилотникам — средствам радиоэлектронной борьбы, которые понемногу становятся переломом для украинских возможностей.

“Я с этим соглашаюсь… Это стало таким же прорывом в военно-промышленном комплексе, как раньше было изобретение FPV-дронов, которые могут нести боеприпас. Системы РЭБ не просто вносят коррективы, а действительно едва не заставляют ракеты самоуничтожаться – это новый невидимый щит”, – отметил Андрей Крамаров.

РЭБ не представляет угрозы для живой силы противника, но влияет на состояние и эффективность современного оружия, которое зависит от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле и за его пределами.

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Почти каждая коммуникационная технология полагается на электромагнитные сигналы: будь то солдаты с радиостанциями, подключаемые к операторам дроны или ракеты, связанные со спутниками. Одним из основных, но эффективных инструментов является глушитель, нарушающий связь, посылая мощные сигналы на тех же частотах, что и рации или дроны, чтобы создать помехи и заблокировать сигнал.

Как изменилась работа украинских систем РЭБ

Благодаря системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украина может влиять на навигационные системы вражеских ракет, заставляя их отклоняться от курса. Об этом заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

“Большинство ракет, особенно корейские ракеты, приводятся по GPS, во всяком случае, большая часть пути они используют спутниковые системы. Корейские ракеты используют три спутниковых системы – это российская ГЛОНАСС, китайская Baidu и американская GPS; российские ракеты используют еще и европейскую систему Galileo”, – говорит эксперт.

По его словам, если поставить помехи этим системам и немного изменить эти сигналы, то ракеты будут отклоняться. А отклонения могут быть столь велики, что ракеты уже не смогут вернуться на начальную траекторию.

Романенко предполагает, что, возможно, Украина получила новые системы РЭБ, позволяющие вмешиваться в целом в навигационную систему или систему связи российских ракет.

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