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Застенки оккупантов в Буче: киевская полиция показала место казни мирных жителей (видео)

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Застенки оккупантов в Буче: киевская полиция показала место казни мирных жителей (видео)

Фото: скриншот с видео

Полицейские показали застенки российских оккупантов в Буче, где были убиты пятеро мужчин.

В городе Буче, ставшем символом проявлений бесчеловечной жестокости российских оккупационных войск, начальник Главного управления Нацполиции Киевской области генерал полиции Андрей Небитов показал место, где были убиты мирные жители, похищенные в Гостомеле.

Видео из этих застенок опубликовано на его YouTube-канале.

Пятерых мужчин вывезли в Бучу, чтобы выбивать из них информацию о военных, правоохранителях, волонтерах и патриотах Украины.

"Старший 1968 года рождения, а младшему в декабре должно было исполниться 25 лет. Хочу отдельно сказать о профессиях этих мужчин. Один был безработным, второй был частным предпринимателем, владевшим небольшой клининговой компанией, самый младший занимался монтажом. То есть они не несли военной службы, не представляли собой никакой угрозы для оккупантов", – отметил правоохранитель.

Небитов подчеркнул, что все они были расстреляны со связанными руками. То, как выглядели их тела, свидетельствует, что смерть могла стать для них желанным спасением от пыток, которыми их истязали разъяренннные российскиекие палачи.

Напомним, Служба безопасности Украины установила личности еще четырех военнослужащих вооруженных сил РФ, которые жестко обращались с мирным населением в Буче.

 
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