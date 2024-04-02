Застрелил женщину за то, что говорила на украинском языке: как наказали российского оккупанта

Русскому военному назначено наказание в размере 15 лет лишения свободы.

В городе Изюм в Харьковской области российский военный застрелил женщину за то, что говорила на украинском языке. Оккупант приговорен к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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Осужденный — заместитель командира 3-го танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады (в/ч 54096, 1-й танковой армии западного военного округа с РФ).

Прокуроры доказали, что 2 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Изюме российский военный застрелил местную жительницу.

Оккупант подошел к женщине с пистолетом и выстрелил в грудь / Фото: Офис Генерального прокурора

Женщина подошла к штабу российских военнослужащих, где были WI-FI и связь. Она хотела позвонить своему брату, проживающему в Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел осужденный, который услышал украинский язык от женщины. Это его возмутило и разозлило. Он подошел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая умерла на месте.

Осужденный скрывается от украинского правосудия / Фото: Офис Генерального прокурора

Поскольку осужденный скрывается от украинского правосудия, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

Напомним, в Изюме владелица салона красоты выспрашивала у клиентов информацию о позициях Сил обороны и передавала ФСБ.

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