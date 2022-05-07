"Zaстрелись": киевляне посылают Путину четкий месседж через остроумную инсталляцию

В центре Киева появилась инсталляция "Zaстрелись".
В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко появилась инсталляция-послание российскому диктатору Владимиру Путину под названием "Zaстрелись".
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Просто "Zaстрелись". Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – говорится в сообщении.
Автором инсталляции является скульптор и дизайнер Дмитрий Ив.
Напомним, что в Киеве под вечер 26 апреля с трудом удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих возле Арки дружбы народов, установленную в 80-х годах как символ воссоединения Украины с Россией.
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