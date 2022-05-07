"Zaстрелись": киевляне посылают Путину четкий месседж через остроумную инсталляцию

В центре Киева появилась инсталляция "Zaстрелись".

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко появилась инсталляция-послание российскому диктатору Владимиру Путину под названием "Zaстрелись".

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Просто "Zaстрелись". Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – говорится в сообщении.

Фото: Владимир Яковлев

Автором инсталляции является скульптор и дизайнер Дмитрий Ив.

Напомним, что в Киеве под вечер 26 апреля с трудом удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих возле Арки дружбы народов, установленную в 80-х годах как символ воссоединения Украины с Россией.

В Киеве демонтируют памятник российским и украинским рабочим

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