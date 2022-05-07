Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Zaстрелись": киевляне посылают Путину четкий месседж через остроумную инсталляцию

Дата публикации
Просмотры
905
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Zaстрелись": киевляне посылают Путину четкий месседж через остроумную инсталляцию

Фото: Владимир Яковлев

В центре Киева появилась инсталляция "Zaстрелись".

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко появилась инсталляция-послание российскому диктатору Владимиру Путину под названием "Zaстрелись".

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Просто "Zaстрелись". Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается", – говорится в сообщении.

Фото: Владимир Яковлев / ©
Фото: Владимир Яковлев

Автором инсталляции является скульптор и дизайнер Дмитрий Ив.

Напомним, что в Киеве под вечер 26 апреля с трудом удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих возле Арки дружбы народов, установленную в 80-х годах как символ воссоединения Украины с Россией.

В Киеве демонтируют памятник российским и украинским рабочим

В Киеве демонтируют памятник российским и украинским рабочим

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация