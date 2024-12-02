"Застрелите и все. Что вы там сюсюкаетесь": ГУР перехватило разговор оккупантов об убийстве пленного

Украинские разведчики перехватили еще один разговор военных РФ в Донецкой области, во время которого командир подразделения оккупационной армии приказывает подчиненному совершить военное преступление ― казнить военнопленного.

Об этом свидетельствует запись перехвата, обнародованная ГУР МО.

“Что там, бл**ь, за сложности, на*уй? Барон, сука! Сука, застрелите и все. Что вы там сюсюкаетесь, на*уй?”, ― кричит россиянин.

Ранее ГУР МО уже обнародовало разговор привлеченных РФ к войне против Украины военных КНДР. Солдаты Северной Кореи, которых разместили на Курщине, говорят в эфире на корейском. В разговоре один из них сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

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