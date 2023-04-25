"Застрелиться, с**а, хочется": оккупант откровенно в разговоре описал моральное состояние российских войск

Российским оккупантам, воюющим против Украины и гражданского народа, на поле боя хочется застрелиться.

Российские оккупанты жалуются на то, что у них нет желания жить. Между собой россияне обсуждают подготовку к Третьей мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Как отмечается, украинские военные перехватили разговор оккупантов, в котором те жалуются на свое военное руководство и отсутствие желания жить.

"Вообще, покоя не дают. Иногда застрелиться, с**а, хочется. Патроны у нас боевые. Мы же, типа, на войну приехали, в цирк приехали, б**ть. А по документам мы еще в Вольске. Скорее к тебе "груз 200" приедет, чем я все это вытерплю", — сказал российский оккупант.

В то же время в военной разведке Украины подчеркнули, что за каждое преступление российскому оккупанту придется справедливо отвечать.

Напомним, что в России заявили, что дроны массово атакуют Белгородскую область.