Затем освобождение Токмака и Мелитополя будет вопросом времени: Маломуж назвал главное условие для деоккупации городов

Эксперт также назвал выигрышную тактику ВСУ, которая может лишить врага возможности что-либо делать – и защищаться, и использовать какие-то оборонные сооружения.

Решающим фактором освобождения Токмака и Мелитополя Запорожской области является нейтрализация логистического пути и полуокружения Токмака.

Об этом сказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По словам эксперта, россияне роют окопы и блиндажи, а также противотанковые рвы, чтобы создать новые линии обороны. Однако это вряд ли будет иметь успех, поскольку возможности армии РФ невелики.

Как считает Маломуж, главная задача Сил обороны в этом направлении сейчас – нейтрализовать логистический путь в Токмак и взять город в полуокружение.

"Это будет решающим фактором. Затем освобождение Токмака и Мелитополя будет лишь вопросом времени. Дальше мы будем развивать наступление на юг. Потому что группировка оккупанта, лишенная средств, техники, боеприпасов и поддержки живой силой, обречена на провал", – сказал он.

Маломуж напомнил о тактике освобождения Херсона, когда ВСУ взяли город фактически в огневую обстановку и захватчикам пришлось отойти. На этом фоне могут проводиться операции со стороны Херсона – это будет оцепление большой секторальной группировки врага.

В то же время Маломуж считает, что это более далекая, стратегическая перспектива. Сейчас встал вопрос тактический – преодолеть сооружения врага. Но такая операция должна быть грамотной.

"Я считаю, что не нужно сильно вгрызаться в оборону, это тяжелый формат и не всегда эффективен. Необходимо проводить системные огневые удары, диверсионные операции, возможно высадку великого десанта ССО в этот регион. Это лишит врага возможности что-то делать – и защищаться, и использовать какие-то оборонительные сооружения", – сказал эксперт.

Он считает, что россияне бросают огромные силы на Бахмутское направление, чтобы удержать временно оккупированный районный центр. Утрата Бахмута для них будет означать морально-политический перелом в войне.

Тем временем работники ФСБ бегут из Токмака. По словам главы МВА, всем "админучреждениям", коммунальным предприятиям, учебным заведениям сказали не выходить на работу в течение двух дней.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, вокруг Токмака россияне заливают окопы бетоном и строят двухэтажные подземные блиндажи.

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