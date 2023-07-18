Затирают серийные номера: в "Шахиде", который РФ запустила по Николаеву, нашли западные детали

Ермак говорит, что в новых "шахидах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие.

В дронах-камикадзе, по которым Россия обстреливает мирные города Украины, все больше находят иностранные детали. В качестве примера — в "Шахиде", который накануне сбили в Николаеве, был обнаружен карбюратор, сделанный в странах Запада.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель офиса президента Андрей Ермак.

“Карбюратор, как и сотни деталей, сделаны в странах Запада и Азии. Зачастую россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида, это не может продолжаться. На это невозможно закрывать глаза и говорить о том, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что каждый день продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА”, — подчеркнул Андрей Ермак.

По его словам, если в новых "шахидах" и ракетах сейчас западные или азиатские комплектующие — ограничений мало. Компании-производители также не могут устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей.

На иностранных деталях РФ затирает серийные номера

“Мы работаем с нашими партнерами, указываем на существующие комплектующие. Постоянно производится большая работа многими органами государства. Группа Макфола-Ермака предлагает конкретные шаги. Требуются новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль. Мы предоставляем партнерам рекомендации, какие ограничения можно ввести и какой контроль усилить. Страны Глобального Юга мы также призываем присоединиться к этому процессу. Напомню, что в 11-м пакете санкций ЕС часть наших предложений по борьбе с реэкспортом была учтена. Но санкции нужно усиливать. Цена – жизнь людей. Каждый день”, — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, что после скандала с Россией Иран выступил за территориальную целостность Украины.

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