"Затишье перед бурей": РФ заводит пополнение и готовится к наступлению на Часов Яр

В районе Часового Яра уменьшилось количество штурмов — если сравнивать с ранее сложившейся ситуацией. Впрочем, захватчики готовятся к новым штурмам.

Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

В районе Часового Яра уменьшилось количество штурмов — если сравнивать с ранее сложившейся ситуацией. В частности, об этом свидетельствует строительство Генштаба. Впрочем, россияне не оставляют попыток пробить украинскую оборону возле этого города.

"Враг заводит новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все-таки затишье перед бурей и они усилят штурмовые действия на этом направлении", — подчеркнула Бобовникова.

По ее словам, самая сложная ситуация в настоящее время в районах Торецкая и Нью-Йорка.

"К сожалению, враг там продвинулся несколько и закрепился в Торецке на двух соседних улицах к улице Центральной, о которой мы говорили раньше", – сообщила представитель ОТУ "Луганск".

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что РФ планирует захватить до Нового года Покровск в Донецкой области. Цели оккупационных войск остаются прежними.

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