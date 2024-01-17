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Затишья нет, активность РФ постоянна: комбат ВСУ рассказал о ситуации возле Купянска.

Затишья нет, активность РФ постоянна: комбат ВСУ рассказал о ситуации возле Купянска.

Купянск. / Фото: ТСН.ua

Враг постоянно бьет по переднему краю и инфраструктуре Купянска.

В районе Купянска Харьковской области нет затишья в боях с российской оккупационной армией. ВСУ ведут активную позиционную оборону.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона 30 отдельной механизированной бригады Максим Данильчук.

В частности, не спокойно вблизи Синьковки. На этом участке фронта оккупанты захватчики активно штурмуют пехотой при поддержке техники, авиации, артиллерии и ракетных ударов.

"Противник постоянно пополняет штурмовые подразделения, проводит подготовку. Активность постоянна", — подчеркнул Данильчук.

По его словам, РФ сутки-две проводит атаки. В случае частичного успеха или больших потерь заводит так называемые "запоры", удерживающие рубежи. Также оккупанты "штурмовиков отводят и готовят к новым атакам".

Данильчук подчеркнул, что армия РФ наносит постоянные авиационные удары по переднему краю и инфраструктуре Купянска. Интенсивность применения авиации снижается только если есть снег, дождь или туман.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

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