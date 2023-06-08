"Затопили свою линию обороны": эксперт о последствиях подрыва ГЭС для россиян

Подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) россияне пытались таким образом усложнить возможности украинских войск форсировать Днепр и остановить контрнаступление. Несмотря на это, теперь самим россиянам приходится отходить в срочном порядке.

Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в прямом эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 8 июня.

Эксперт говорит, что когда армия РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС, то не предупредила своих находившихся ниже по Днепру военнослужащих.

“Поэтому когда вода начала подниматься, им пришлось отходить в срочном порядке. Что они хотели добиться этим подрывом? Разумеется, хотели, чтобы река разлилась, усложнить переправу с правого берега, где находятся украинские войска, на левый берег, форсировать Днепр. Они решили таким образом остановить наступательные действия ВСУ», – сказал Гетьман.

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Также Гетьман добавил, что в отличие от россиян украинцы смогли учитывать такой вариант и теракт не позволил россиянам добиться какого-либо успеха, отметил эксперт.

Генерал Наев сказал, что когда разрабатывали план наступательных действий [Сил обороны Украины], то рассматривали вопрос, что может быть взорвана Каховская ГЭС и будет разлив Днепра. Это учитывалось при разработке плана наступления. И было несколько вариантов, как действовать нашим Вооруженным силам при подрыве или не подрыве гидроэлектростанции”, — отметил аналитик.

Гетман уверен, что это никак не отразится на наступлении украинских войск. А россиянам совершенный ими теракт не принес ничего.

Кроме того, у Крыма теперь будут проблемы с питьевой водой, дополнил Гетман.

“Поэтому сказать, что они добились каких-либо успехов нельзя. Подрывом дамбы они повлекли за собой экологическую катастрофу. Трудно это назвать "достижением", — резюмировал аналитик.

Добавим, в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, по данным Министерства агрополитики, в Херсонской области затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель только на правом берегу.

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