Затопление крейсера "Москва": на российском флагмане было по меньшей мере две ядерные боеголовки

Затопление крейсера "Москва": на российском флагмане было по меньшей мере две ядерные боеголовки

В середине апреля украинские ракеты уничтожили российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота Российской Федерации.

На уничтоженном защитниками Украины ракетном крейсере было по меньшей мере две ядерные боеголовки. После затопления судна ядерная сбоя оказалась на дне моря, а потому не несет угрозы.

Об этом изданию Obozrevatel рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

По его словам, если ядерные боеголовки не повреждены, из них не будет ни одной утечки.

"Они, я уверен, не повреждены. На сегодняшний день радиационный фон там не повышен", — добавил первый заместитель главы Союза офицеров Украины.

Напомним, на российском крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

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