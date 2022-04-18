Затопление крейсера "Москва": родственники оккупантов жалуются на РФ и ищут "пропавших без вести" сыновей

Затопление крейсера "Москва": родственники оккупантов жалуются на РФ и ищут "пропавших без вести" сыновей

Отец оккупанта, призвавшего Путина уничтожить Украину, теперь ищет своего сына.

С отцом российского оккупанта, который "пропал без вести" на затонувшем крейсере "Москва", Дмитрием Шкребцем связались еще три семьи захватчиков, родственники которых были на корабле.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Отец оккупанта жалуется, что его сын был на крейсере "Москва", однако после его потопления "пропал без вести". Шкребец, ранее призвавший Путина уничтожить Украину, теперь обвиняет минобороны РФ во лжи из-за потопления крейсера.

После его публикации о сыне с ним связались три семьи из Ялты и Алупки (оккупированный Крым) и Санкт-Петербурга (РФ), чьи дети также были срочниками, служили на "Москве" и тоже "исчезли" после уничтожения крейсера украинскими. ракетами "Нептун". Теперь родители оккупантов пытаются узнать, что случилось с их родственниками.

Напомним, в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Также Кремль умалчивает, сколько же на самом деле моряков погибло на затонувшем ракетном крейсере "Москва" , который РФ называла гордостью российского флота.

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