Затопление судна "Сергей Котов": в ВМС заявили об уничтожении половины кораблей этого проекта

Плетенчук напомнил, что в октябре 2023 года был поражен российский корвет "Павел Державин", который сейчас точно не находится в боевой готовности.

Уничтожение российского патрульного катера "Сергей Котов" прокомментировали в ВМС Украины. Там отметили, что всего было уничтожено два из четырех судов этого проекта, которые были у России.

Об этом спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире "Радио Свобода".

Плетенчук рассказал, что вражеский катер "Сергей Котов" охранял Керченский пролив. Там его и уничтожили украинские морские дроны Magura V5.

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"Этот корабль конкретно охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. И, кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства по Украине, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо", – напомнил представитель ВМС.

Он сообщил, что Украина уничтожила уже два из четырех кораблей этого проекта. Так, в октябре 2023 года был поражен российский корвет "Павел Державин".

"Один из них — "Павел Державин", получивший два повреждения от ВМС недавно. Помните, возле Крыма? Он также нарвался на две мины, которые мы там установили. И даже еще не известно до конца, в каком он состоянии, но не в боеготовом, это точно. То есть фактически два из четырех этих кораблей этого проекта уже не в строю", — рассказал Плетенчук.

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Он также проинформировал, что такие патрульные корабли могут выполнять различные задачи, включая охрану пунктов базирования, водного региона и пролива, контроль гражданского судоходства. Уничтожение судов "Сергей Котов" и "Павел Державин" существенно влияет на способность врага выполнять эти задачи и окажет влияние на психологическое состояние российских военных.

Напомним, спецподразделение украинской военной разведки Group 13 атаковало несколькими морскими дронами Magura V5 российское судно "Сергей Котов". Корабль затонул, вместе с ним был уничтожен еще и вертолет. Есть погибшие и раненые среди экипажа катера.

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