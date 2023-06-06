Затоплены мосты, дома и эвакуация: что происходит на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС

До одного из сел сложно доехать из-за подтопления моста.

В Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС продолжает прибывать вода. Сейчас известно о 71 подтопленном доме и трех мостах, власти проводят эвакуацию населения из зон риска.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены два моста и 33 жилых дома. В Бургунце три дома оказались в воде, в Одрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту. В поселке Казацкое затоплено тридцать домов", - сообщил председатель Херсонской ОВА.

Александр Прокудин подчеркнул, что сейчас идет эвакуация людей в безопасные места.

"Мы проводим эвакуацию людей из населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов, большое количество людей - волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и военных администраций. Прорабатываем дополнительные маршруты эвакуации и размещения населения. По состоянию на 15:30 эвакуировали 1328 человек, в частности микрорайон Остров в Херсоне. Помогли почти 1200 людям покинуть эту зону. 136 человек накормлены и размещены в гуманитарных центрах. Поездом эвакуировали 43 херсонцев, среди которых 3 - дети. С помощью волонтеров автотранспортом вывезли 114 человек, 15 из которых - дети. Эвакуация продолжается, если вы нуждаетесь в помощи звоните на нашу горячую линию. Ситуация находится под контролем", - пояснил он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

6 июня в 2:50 российская террористическая армия взорвала Каховскую ГЭС. Из-за теракта российских оккупантов часть Херсонской области подтоплена. Президент Зеленский собрал заседание СНБО. Также он выступил на саммите "Бухарестской девятки" и подчеркнул, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

Мировые лидеры осуждают действия российских террористов. В Кремле же традиционно отрицают свою причастность к очередному террористическому акту против Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что подрыв Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Читайте также: