"Затормозилось российское наступление в районе Изюма": Арестович назвал причины

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что российские военные существенно замедлили свое наступление в направлении Изюма в Харьковской области и на это могут быть две причины.

В то же время, тактические действия российских оккупантов на Изюмском направлении не прекратились.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 29 апреля.

"Затормозилось российское наступление в районе Изюма. Чего оно затормозилось – два варианта: первый – они ретируются, второй – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают", – сообщил советник главы президентского офиса.

Он отметил, что тактические действия оккупантов на Изюмском направлении не прекратились, однако захватчики прекратили давить.

Арестович также сообщил, что ВСУ в течение дня несколько продвинулись на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов.

Напомним, в Генштабе ВСУ 29 апреля сообщили, что в Харьковской области российские оккупанты пытаются закрепиться в захваченных рубежах. На Изюмском направлении захватчики возводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Сиверский Донец.

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