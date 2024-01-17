Затяжная война до 2026 года и новая стратегия наступления: Маломуж удивил прогнозом

Концентрация сил РФ возобновляется непосредственно по указанию Путина.
Сгенерировав резервы русской армии за последние годы, Путин сформирует новую стратегию наступления.
Такое мнение высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".
Новая стратегия наступления
Стратегически Путин проиграл свой замысел захватить наше государство, поэтому сегодня отрабатывает новую модель. Основной тезис — затяжная война может обескровить Украину, посеять недоверие союзников или усталость. На этом фоне президент РФ, сгенерировав резервы за 2 или 3 года, сформирует новую стратегию наступления ”, — отметил он.
Затяжная война
Сегодня они руководствуются решением, коллегией минобороны, проведенной в декабре 2023 года по затяжной войне до 2026 года. Основной стратегией будет не только проведение отдельных контрударов, а развертывание на отдельных наступлениях широкомасштабных прорывных форматов, отметил Маломуж.
“Сначала это было определено для направления Купянск-Сватово-Кременная. Мы обесценили усилия врага, отбросить их на исходные позиции, а некоторые направления даже завоевали”, — добавил он.
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Указания Путина
По словам генерала, концентрация сил РФ возобновляется непосредственно по указанию Путина.
“Буквально вчера на Лимане начались зимние наступательные операции. Они двинулись и бронетанковыми силами, и воздушно-десантными войсками, задействовано большое количество артиллерии и бронетехники. Но наши Силы их мощно сдерживают. Мы ожидали таких ударов в этом направлении. Сегодня мы проводим очень активные контрмеры по уничтожению, особенно бронетехники ”, — сообщил генерал армии Украины.
Благодаря нашим западным партнерам, у нас есть средства, которые уничтожают врага. ВСУ каждый день наносят армии РФ огромные потери, отметил он.
“Если говорим обо всем восточном секторе, это около 1000 единиц в день. В месяц это 12 уничтоженных бригад врага. Это мощно подрывает все позиции противника. Поэтому развернуть большую наступательную операцию в этот период у врага шансов нет”, — сказал Маломуж.
ВСУ беспощадно уничтожают врага
Он рассказал о других мощных секторах, где ВСУ уничтожают врага.
“Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день – деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клещиевки и Часового оврага, чтобы отбросить наши войска от Бахмута, потому что мы нависаем на высотах. Однако ВСУ наносят удары как по самой бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тыс. оккупантов, сотни танков, БТР, БМП, которые пытаются атаковать из этого сектора», — отметил он.
Третий сектор, находящийся под особым контролем Путина, это Авдеевка. Сначала он поставил задачу захватить Авдеевку еще до нового года. А теперь задает вопрос, чтобы хотя бы до конца зимы захватить Авдеевку и дальше двигаться к захвату всей Донецкой области, подчеркнул Маломуж.
“ВСУ обесценили все эти направления. Они постоянно наносят удары с флангов, с тылов. Мощная артиллерия и ракетные дальнобойные системы отражаются на резервах, которые сюда подтягивает РФ”, — резюмировал он.
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