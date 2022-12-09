"Затяжной войны не будет": Пионтковский назвал три сценария победы Украины над РФ

Руководство России настраивается на затяжную войну с Украиной, однако Украина может победить тремя способами.

Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в комментарии "24 каналу".

"Сейчас есть три возможных сценария окончания войны, все они заканчиваются победой Украины, но они очень разные", - заявил эксперт.

Как напомнил Пионтковский, Украина "удивляла за последние 9 месяцев много раз".

"Возможно, она удивит еще раз. Через неделю-две, когда замерзнет почва, начнется наступление, и наступление не российских войск, а украинских. Мы же видим планы российских войск - они укрепляют фортификационные сооружения в Крыму - не на Перекопе, а в глубине Крыма. В Луганске, в Донецке уже какие-то "линии Маннергейма" воздвигают, так что наступление может быть только украинское", - сказал он.

Также читайте Пионтковский объяснил провал армии РФ в Украине и назвал главную ошибку Путина

По словам эксперта, украинская армия может добиться успеха уже с имеющимся набором вооружений - "замечательная артиллерия, гаубицы, HIMARS".

"С этим вооружением одержит победу, возьмет тот же Мелитополь, выйдет на побережье. Это будет создание громадного херсонско-крымского котла. Практически это будет конец войны и обрушение политического режима", - подчеркнул Пионтковский.

Второй вариант, по мнению российского публициста, не предусматривает активного наступления ВСУ:

"Созреют условия внутри бункера, на которые рассчитывает Вашингтон, предоставляя возможность согласиться на добровольный уход с украинской территории. Они уберут Путина и скажут - мы согласны, давайте обсуждать пункты мирного плана Зеленского".

Третий вариант подразумевает, что при сегодняшнем наборе вооружения Украина серьезно продвинется, но этого будет недостаточно для абсолютного разгрома российской армии:

"Путину удастся повязать каким-то образом всю элиту и избежать добровольной капитуляции. Американцы не смогут бесконечно держать эту паузу, тогда где-то через месяц они обязательно дадут оружие и снимут все вопросы".

Как отметил Пионтковский, что абсолютно исключено - это ставший популярным прогноз войны на истощение.

"Тезис войны на истощение стал популярен в российских пропагандистских кругах. Путин отдал ему дань - что это "затяжная война". Не будет никакой затяжной войны. Война кончится или при сегодняшнем наборе вооружений, или при добровольной сдаче кремлевской верхушки, или американцы не смогут бесконечно держать паузу и выдадут тот небольшой набор инструментов, с которыми Украаина может покончить с войной очень быстро", - заключил эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Президент РФ подчеркнул, что "появление результатов спецоперации может быть длительным процессом". В то же время, Путин назвал результатами войны "появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря во внутреннее".

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

В ISW считают, что цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева.

Читайте также: