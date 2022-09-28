"Затыкать дыру": Арестович рассказал, куда Россия бросила первых мобилизованных и когда прибудут остальные

Первые мобилизованные россияне уже воюют в Украине, однако основная масса прибудет на фронт примерно через две недели.
Так, новоприбывших на войну россиян отправили в Сватово на Луганщине и на Харьковщину.
Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.
"Первые – уже здесь. Их, конечно, немного, но их напихали в первые подразделения в районе Сватового, в Харьковской области, где нужно срочно затыкать дыру. Основная масса подгребет недельки через две", – сообщил советник ОП.
Он также отрицательно ответил на вопрос Фейгина, будут ли мобилизованные россияне проходить за это время какие-либо учения.
"Да большая часть пойдет на доставку. Их же свозят там хрен знает, откуда, со всей России. Ну, кому-то, может, дадут стрельнуть несколько раз, бросить гранату. И то вряд ли. Представляешь, 200 тысяч гранат надо потратить на учебный бросок? Многовато. И все, и вперед с песней в бой", – сказал Арестович.
Он предположил, что количество мобилизованных, которых Россия бросит на войну в первой волне, составит 80-90 тыс. Для сравнения он напомнил, что в полномасштабном вторжении РФ в феврале участвовало около 320 тыс. человек.
"Сейчас их меньше 150 (тысяч – ред.). Они даже группировку вторжения не восстановят. Только они с тех пор стали намного слабее, а нас стало больше, мы стали обученнее, мы стали злее, с победами и с западным вооружением. Ну, что нам эти 90 тыс.? Масло для штыка. Они вообще ничего не умеют", – заметил советник президентского офиса.
Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к мобилизованным россиянам с призывом убегать и сдаваться в плен ВСУ.
Читайте также: