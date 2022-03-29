Завербовали через Telegram и обещали деньги: школьник в Харьковской области стал корректировщиком огня оккупантов

Завербовали через Telegram и обещали деньги: школьник в Харьковской области стал корректировщиком огня оккупантов

В СБУ призвали родителей контролировать поведение детей в сети.

В Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

"Оккупанты установили с малым контакт с помощью мобильного мессенджера Telegram. Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова. Цинично использовав ребенка оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания", — отметили оперативники.

СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины – не доверять вражеской пропаганде.

Напомним, что корректировщики огня, работающие на РФ, прибегли к новой хитрой схеме : они предлагают жителям обстрелянных российскими захватчиками районов бесплатную замену окон, чтобы получить информацию о повреждениях.

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