Завербованная российской ФСБ: глава Полтавского райсуда "сливала" данные о ВСУ оккупантам

СБУ обнародовала доказательства предательства председателя Полтавского райсуда. Женщина работала с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, женщина была завербована российской ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.

Чиновница также рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителей одной из захваченных местных больниц.

“Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу в результате комплексных мероприятий в апреле этого года. По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Напомним, что должностница по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения России. К тому времени она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что в конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в район Мангуша. Кроме того, она призвала других работников суда поддержать российских окупантов и сотрудничать с ними.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления”, — отметили в СБУ.

Напомним, что оккупанты потеряли почти роту солдат за сутки боев на Таврическом направлении.

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