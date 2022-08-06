Завербованные РФ: СБУ ликвидировала агентурную сеть, которая передавала врагу данные о ВСУ на востоке (фото)

СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывающую позиции ВСУ вблизи восточного фронта.
Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, в состав агентурной сети входило шесть местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.
Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные Интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.
Злоумышленники также докладывали кураторам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектах гражданской инфраструктуры.
"Одним из "связных" сети был представитель оккупационной администрации РФ — "должностное лицо" так называемого "верховного суда днр", причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев", — говорится в сообщении.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрениях.
Напомним, СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести.
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