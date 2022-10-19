Завербованные зеки с оружием сбегают с фронта назад в РФ – Генштаб

В частности, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области, завербованные зеки, охранявшие его, разбежались.

Привлечение к оккупационным подразделениям узников из российских колоний доставило дополнительные проблемы для враждебного командования.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 октября.

Завербованные зеки бегут с фронта

Так, завербованные зеки после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ. В частности, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные – прибегли к бегству.

Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами разыскивают дезертиров.

Оккупанты в Херсоне принуждают местных к фортификационным работам

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе Херсона. К работам принуждают якобы нарушителей комендантского часа и нелояльных к захватчикам граждан.

Ситуация на захваченной части Запорожской области

На временно захваченной части Запорожской области россияне организовали проведение так называемой "инвентаризации" жилищного фонда и "перепись" населения. Такие мероприятия они проводят с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, уехавших за пределы захваченных территорий.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе.

Читайте также: