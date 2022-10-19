Завербованные зеки с оружием сбегают с фронта назад в РФ – Генштаб

В частности, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области, завербованные зеки, охранявшие его, разбежались.
Привлечение к оккупационным подразделениям узников из российских колоний доставило дополнительные проблемы для враждебного командования.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 19 октября.
Завербованные зеки бегут с фронта
Так, завербованные зеки после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ. В частности, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные – прибегли к бегству.
Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами разыскивают дезертиров.
Оккупанты в Херсоне принуждают местных к фортификационным работам
Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе Херсона. К работам принуждают якобы нарушителей комендантского часа и нелояльных к захватчикам граждан.
Ситуация на захваченной части Запорожской области
На временно захваченной части Запорожской области россияне организовали проведение так называемой "инвентаризации" жилищного фонда и "перепись" населения. Такие мероприятия они проводят с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, уехавших за пределы захваченных территорий.
Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе.
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