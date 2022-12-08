Завербованным в ПВК "Вагнер" перед отправкой в Украину показывают видео с казнями дезертиров

Завербованных заключенных заводили в специальную комнату, где на планшете показывали убийства тех, кто якобы сбежал с поля боя.

Российским заключенным, приобщенным к рядам частной военной компании "Вагнер", перед отправкой на фронт в Украину показывают видео жестоких казней дезертиров. Так у наемников пытаются отбить желание скрыться с поля боя.

Об этом пишет "Российская служба BBC".

Перед отправлением на фронт заключенных заводили в специальную комнату, где на планшете показывали убийства якобы сбежавших с поля боя.

"Он там говорит — я, такой-то, предатель и "петушара", бросил своих товарищей на передовой — и дальше в затылок ему стреляют", — рассказал ВВС об увиденном один из наемников.

Другой собеседник журналистов из колонии заявил, что ему тоже показывали видео. Однако на нем человека казнили из-за повешения.

Напомним, в РФ жестоко казнили зэка-"вагнеровца". Экс-заключенный отмечал, что не может воевать против украинцев, ведь здесь живут его сестра и дядя.

Пленный, вступивший в ряды ПВК "Вагнер" на допросе украинской спецслужбы, рассказал, что РФ использует свою армию заключенных как "пушечное мясо", чтобы разведывать украинские позиции на передовой.

Ранее сообщалось, что на освобожденной территории Херсонской области стали находить тела казненных гражданских.

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