"Заверили, что в Израиле постоянная война": сколько хасидов приедет в Умань и какие введут ограничения на Рош га-Шана

На празднование Рош га-Шана в Умань Черкасской области в этом году, несмотря на предупреждение властей о невозможности обеспечить полную безопасность, приедут около 10 тысяч хасидов.

По состоянию на данный момент в Умань уже приехало более 1000 паломников. Власти Черкасщины призывают воздержаться от посещений и соблюдать правила безопасности.

Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец на брифинге 5 сентября.

"Мы ориентируемся, что условно десять тысяч хасидов приедут. Такова у нас ориентировочная цена этого вопроса. Однако сейчас ведутся превентивные мероприятия, которые осуществляют наше управление Национальной полиции и другие соответствующие службы. В первую очередь – это СБУ и службы здоровья для того, чтобы подготовиться и обеспечить в превентивном характере безопасность тех мест, где они будут находиться. На наш взгляд, безопасность сегодня больше всего", – рассказал Табурец.

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Он также отметил, что местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош га-Шана, однако это не дало результатов.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут уезжать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, но не акцентировать, что мы категорически против", — добавил Табурец.

Руководитель ОВА подчеркнул, что все, кто будет находиться в Умани, обязательно должны соблюдать правила безопасности. Он напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов РФ.

"Будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть мы будем осуществлять учет по каждому человеку, будем запрещать передвижение по городу и автомобильному транспорту, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты", — подытожил Табурец.

Как сообщалось, после оговорок властей об опасности хасиды, напротив, начали приезжать в Умань заранее.

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