Завершается перегруппировка российских войск и восстановление боеспособности подразделений – Генштаб ВСУ

Оккупанты перемещаются на территорию Украины.

Завершается перегруппировка российских войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа РФ, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 6 апреля.

Там также сообщили, что российские войска готовятся и перемещаются на территорию Украины.

Оккупанты спланировали перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевоенной армии Восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля российские войска продолжали блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, не оставляли попыток штурма Мариуполя, однако успеха не имели. Враг также активно применяет запретные международным гуманитарным правом боеприпасы.

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