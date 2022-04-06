Завершается перегруппировка российских войск и восстановление боеспособности подразделений – Генштаб ВСУ

Оккупанты перемещаются на территорию Украины.
Завершается перегруппировка российских войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа РФ, выведенных в районы Брянской и Курской областей.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 6 апреля.
Там также сообщили, что российские войска готовятся и перемещаются на территорию Украины.
Оккупанты спланировали перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевоенной армии Восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля российские войска продолжали блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, не оставляли попыток штурма Мариуполя, однако успеха не имели. Враг также активно применяет запретные международным гуманитарным правом боеприпасы.
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