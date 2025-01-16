Завершение войны в Украине: Портников назвал реальные сроки и задачу украинцев

Такие войны могут занять 6-7 лет.

Полномасштабная война России против Украины длится всего 3 года. Это очень короткий период в истории.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал журналист Виталий Портников.

"Я с 2022 года говорю о 20-30-х годах 21 века. Это срок такой войны. Не надо придумывать себе ничего другого", – призывает журналист.

По словам Портникова, в случае истощения российской экономики раньше – война закончится раньше. Если этого не произойдет, война будет продолжаться дольше.

"Никто не будет рисковать стратегическим ядерным конфликтом. Украина просто одна из площадок, где происходит такое противостояние. Мы сейчас видим это на Ближнем Востоке. Если там удастся приостановить конфликт, то и здесь будет легче его приостановить", – говорит он.

Кроме того, следует акцентировать, что речь идет о "приостановке". По убеждению Портников, война может начаться в любой момент.

"Украинцы не должны думать, что они будут долго жить в мире. Наша задача – долгие периоды мира и короткие периоды войны. Это историческая судьба Украины на 20-50 годы 21 века. Задача: достичь долгого периода мира. Это максимум, чего мы можем достичь на этом историческом этапе", – резюмировал Виталий Портников.

Ранее Портников сказал, что нет тех условий, которые удовлетворят российского диктатора Владимира Путина. Ему нужен полный контроль над Украиной.

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