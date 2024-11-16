Завершение войны в Украине: Зеленский сделал заявление

Это важный аспект, над которым следует работать, отметил президент.

Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем 2025 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільне".

"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы на следующий год война закончилась дипломатическими путями", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.

Президент также добавил, что украинцы должны помнить, с кем воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.

Напомним, Зеленский будет обсуждать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом возможности завершения войны с Россией не ранее 20 января, когда состоится его инаугурация и станет действующим хозяином Белого дома.

А Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. При этом он снова не уточнил, на каких условиях намерена закончить войну.

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