Завершение войны в Украине: Зеленский сделал заявление

Это важный аспект, над которым следует работать, отметил президент.
Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем 2025 года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільне".
"С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы на следующий год война закончилась дипломатическими путями", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это важный аспект, над которым следует работать.
Президент также добавил, что украинцы должны помнить, с кем воюют, поскольку россияне не ценят людей и технику.
Напомним, Зеленский будет обсуждать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом возможности завершения войны с Россией не ранее 20 января, когда состоится его инаугурация и станет действующим хозяином Белого дома.
А Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. При этом он снова не уточнил, на каких условиях намерена закончить войну.
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