Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове — Зеленский

Президент отметил, что один этот российский удар унес жизни 19 человек.
Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в прошлую среду.
Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тела всех погибших.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", — отметил президент.
Напомним, российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли общежитие в Харькове. В этом доме жили люди с проблемами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.
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