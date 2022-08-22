Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове — Зеленский

Президент отметил, что один этот российский удар унес жизни 19 человек.

Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в прошлую среду.

Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тела всех погибших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", — отметил президент.

Напомним, российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли общежитие в Харькове. В этом доме жили люди с проблемами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

Потери россиян на 22 августа: ликвидировано уже 45 400 оккупантов

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