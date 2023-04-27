Завершится ли война в 2023 году: командир группы спецподразделения ВСУ Задорожный с передовой назвал решающий период

Военнослужащий и командир группы спецподразделения ВСУ Андрей Задорожный озвучил дату, когда можно будет говорить о победе Украины в войне с Россией.

Об этом с передовой Задородный рассказал в интервью "Гордон".

"Надо слушать Буданова – у него все цифры и информация. У меня есть ощущение, что до 15 июня все решится", – сказал Задорожный.

По словам бойца, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов имеет таблицы, цифры, информацию, а "не домыслы и мнения людей, видевших военного".

"У меня есть ощущение, что до 10 июня все решится. Я имею в виду, что 10-15 июня можно будет сказать, будем ли мы праздновать победу до Нового года, или эта победа будет уже в следующем году", – сказал Задорожный.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал "знаковую битву" в войне с Россией.

Напомним, о бегстве кафиров из Крыма говорить пока рано, несмотря на то, что они перебросили с полуострова свою бронетехнику и артиллерию в другие районы. Такое мнение высказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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