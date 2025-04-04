Завершится ли война в Украине в ближайшие месяцы: что об этом говорят Зеленский и политолог

По оценкам экспертов, осенью армия Путина может ощутить дефицит ресурсов. / © ТСН

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После очередных заявлений президента США и его спецпредставителя Кита Келлога о близости перемирия в Украине, Россия продолжила наносить ракетные, бомбовые и дроновые удары по нашей стране, свою работу не прекращают вражеские БПЛА. Тысячи украинцев такую ситуацию называют не иначе как параллельной реальностью. В то же время и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Европа объединены в вопросе прекращения огня. Он не исключил, что ситуация может измениться в ближайшие недели или месяцы.

Чего ждать в ближайшее время с учетом нынешней ситуации — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко .

«Перемирия нет. Была попытка выйти на первый этап прекращения огня по энергетике и на море. Формально вроде бы об этом договорились, но работает это в очень ограниченных масштабах и с очевидными нарушениями. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях», – говорит Владимир Фесенко.

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И продолжает: «Что касается моря, то активной войны не было. Там, скорее, идет переговорная борьба, Россия выдвигает свои ультиматумы, американцы понимают, что не могут их выполнить без согласия Европы. Потому там никакого прогресса нет. А вот по энергетике сейчас формально вроде бы выполняются, но выполняются так, как в свое время минские соглашения — активной войны нет, но в то же время есть регулярные показательные нарушения».

Нарушения огня неизбежны

По словам политического эксперта, главная проблема в том, что пока не будет прекращения огня в воздухе, нарушения даже случайные или частичные будут неизбежны.

«Для того чтобы произошел реальный прогресс, а не какие-то переговоры, договоренности, нужно договариваться о прекращении огня в воздухе. Это ключевое», — уверен Фесенко.

Переговоры зависли

По его мнению, пока проблема в том, что в переговорном процессе возникла явная стагнация.

«Проще говоря, зависание. Процесс завис. Формально он не прекращается, но все стороны зашли в определенный тупик», — оценивает ситуацию политолог.

Россия, по его словам, явно не хочет идти на новые компромиссы, новые шаги, выдвигает свои ультиматумы, не готова идти на новый этап прекращения огня.

«Россия тянет время, но это не цель, это способ, инструмент давления на Трампа. Для того чтобы принудить последнего к миру на российских условиях», — объясняет Фесенко.

По его мнению, Россия руководствуется следующей логикой по отношению к США: «Логика такова: вы хотите быстрого мира, прекращения огня — хорошо. Но давайте давите на Украину, пусть она соглашается на российские условия. Тогда будет скорое завершение войны. Россия хочет сначала отмены санкций, действует по логике "утром деньги, вечером стулья". Из-за этого возникла тупиковая ситуация в переговорном процессе».

Политолог уверен, что россияне фактически шантажируют американцев, требуют уступок.

“Лавров прямым текстом сказал, что пусть Вашингтон отдает приказы Киеву, а Киев выполняет эти приказы. И американцы понимают, что эта логика не сработает, мы не будем выполнять российские приказы, даже если они идут из Вашингтона. Удастся ли преодолеть это зависание — вопрос открытый. Мне кажется, что попытки есть. С обеих сторон», – говорит Владимир Фесенко.

Но при этом, по мнению Фесенко, россияне хотят возобновить более активный диалог между США и Россией без Украины.

«Именно на это направлен визит Кирилла Дмитриева (спецпредставителя Путина – Ред.) в Вашингтон. У американцев логика иная. Они, думаю, согласились на визит Дмитриева для возобновления переговоров. Думаю, они будут давить на россиян, убеждать их в том, что если вы хотите договариваться по бизнесу, то обязательно частью переговорного процесса уже сейчас должно быть возобновление переговоров о прекращении огня. Потому шансы есть», — предполагает политолог.

Кроме того, он не исключает, что в ближайшее время возможен новый телефонный разговор между Трампом и Путиным.

«Я не исключаю, что после или во время визита Дмитриева может быть договоренность и о новом телефонном разговоре между Трампом и Путиным. Состоятся ли новые раунды переговоров, насколько они будут результативными — этот вопрос открыт. Думаю, попытки возобновить переговорный процесс по прекращению огня будут сделаны», — говорит эксперт.

При каких условиях Россия завершит войну

К этому Фесенко добавляет, что на сегодняшний день нет простого однозначного ответа на вопрос о том, удаляется ли Россия от мира.

«Есть два фактора. Первый — попытка Путина договориться с Трампом. Если эта мотивация у Путина будет доминировать над желанием одержать победу над Украиной, он продолжит переговоры о прекращении войны. Вопрос в том, когда и как удастся договориться. Но этот фактор будет удерживать Путина в переговорном процессе», — предполагает эксперт.

По его словам, второй фактор – это готовность и способность России вести масштабную войну.

«Пока такая готовность есть. По оценкам, ресурсы до конца года есть. Далее – проблемно», – оценивает ситуацию Фесенко.

Резюмируя, он говорит следующее: «Как раз уменьшение ресурсной возможности для продолжения масштабной войны, накопление внутренних проблем — это может постепенно подталкивать Россию к тому, чтобы завершать войну переговорным путем. Поэтому некоторые эксперты считают, что если Путину не удастся добиться реального прогресса в войне до осени, тогда осенью он будет более склонен выходить на какие-то реальные договоренности о прекращении войны».

Ранее сообщалось о том, что у Трампа признают, что Россия против мирного соглашения.

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