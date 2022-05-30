Завезли 120 единиц бронетехники: возле Херсона российские кафиры укрепляют позиции — ОК "Юг"

Танковые позиции враг обустраивает в районе населённых пунктов Новая Каховка и Степановка.
Российские кафиры на юге Украины продолжают подтягивать резервы и обустраивать оборонительные рубежи в Херсонской области, используя устаревшие танки Т-62.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления вражеских позиций. В районе Новой Каховки и Степановки обустраиваются танковые позиции”, — говорится в сообщении.
В то же время, подразделения ВСУ продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов. Ракетно-артиллерийскими ударами при поддержке авиации украинские защитники уничтожили:
- 67 солдат;
- 6 танков Т-62;
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 3 самоходных гаубицы "Мста-С";
- 3 единицы бронированной техники;
- 13 единиц автомобильной техники.
Также был уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.
Напомним, вечером в воскресенье, 29 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области, в результате обстрела российских оккупантов пострадали здания в городе Новый Буг.
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