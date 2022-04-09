"Зависит от многих вещей": Зеленский прокомментировал угрозу наступления России на Харьков

Самое главное – все будет зависеть от ВСУ, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные разведки об угрозе российского наступления на Харьков и сказал, что это зависит от многих вещей, в том числе – насколько президент РФ Владимир Путин готов пойти дальше.

Об этом Зеленский сказал на совместной с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции 9 апреля.

"Как будет идти процесс – зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, там наши военные, сильные, крепкие. Вокруг них 10 тысяч военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч там и будут находиться, и не пойдут на восток", – рассказал глава государства.

Он добавил, что многое зависит от самих украинцев – насколько они будут крепкими в противостоянии с врагом. Также на планы РФ по Харькову, по словам Зеленского, могут повлиять западные партнеры, ускорив поставки вооружения.

"Зависит от того, насколько руководитель РФ готов идти дальше. Самое главное – все будет зависеть от наших Вооруженных сил. Поэтому самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские военные перегруппируются на востоке Украины и планируют продвигаться в Харьков. После этого оккупанты могут попытаться продвигаться на Киев.

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