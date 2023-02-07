"Зависит от точности попадания": Жданов оценил эффективность дальнобойных ракет GLSDB

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что эффективность дальнобойных ракет GLSDB для РСЗО HIMARS достаточно высока.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Их эффективность зависит от точности попадания. Если попали точно, поверьте, это и для пехоты, и для боеприпасов противника будут вырванные годы, мало им не покажется".

Напомним, Жданов рассказал, что произошло с танками Т-14, которыми Россия пугала весь мир — проект "Армада" закрыли еще в 2020 году из-за дороговизны и бесперспективности.

Передача Украине ракет GLSDB

В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB для "освобождения своих территорий".

Ракеты GLSDB могут поражать цели на 150 километров, разработанные американской компанией Boeing и шведской Saab. Это почти вдвое превышает GMLRS для HIMARS. По информации иностранных СМИ, эти боеприпасы будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать оружие большой дальности, которое обещали Соединенные Штаты для ударов по территории России, и будет нацеливаться только на российские подразделения на оккупированной территории нашей страны.

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