Завод "Азовсталь" в Мариуполе потерпел большие разрушения: появились свежие спутниковые снимки

На сегодняшний день почти все здания на разветвленном сталелитейном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские военные, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые фотографии от Maxar Technologies.

В крышах "Азовстали" есть большие дыры – признак военного удара. Часть крыш завода полностью обрушена, а некоторые здания превратились в руины.

Об этом пишет CNN.

Многие жилые и государственные здания непосредственно к востоку от завода также были полностью разрушены.

Отметим, что украинские войска и сотни жителей Мариуполя спрятались и находятся сейчас в глубоких подвалах "Азовстали". Из спутниковых снимков, сделанных 30 апреля, неясно, уничтожены ли какие-либо из военных объектов или из подвальных объектов завода.

Командир полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал изданию, что завод интенсивно обстреливали из артиллерии, кораблей и наносили авиаудары.

"Есть подвалы и бункеры, до которых мы не можем добраться, потому что они под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Есть дети от четырех месяцев до 16 лет. Но есть люди, которые застряли в местах, куда не попадешь", – рассказал Паламарь.

Напомним, 28 апреля российские войска авиаударами разрушили подземный госпиталь на "Азовстали". В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. Число раненых в результате ударов превышает 600 человек.

Что сейчас происходит на "Азовстали" и как выживают люди в Мариуполе - "Нічна варта"

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