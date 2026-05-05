Завод в Чебоксарах атаковали не случайные новички: кто стоит за запуском "Фламинго" (видео)

Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" по российским объектам применила 19-я ракетная бригада "Святая Варвара". Именно это соединение раньше било по российским аэродромам, складам боеприпасов и кораблям оккупантов.

Об этом стало известно с видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским после удара по предприятию "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах, пишет Defense Express.

На кадрах показаны последовательные пуски шести крылатых ракет. Как уже отмечалось, они были запущены по нескольким целям противника, среди которых — военный завод в Чебоксарах.

Это предприятие связывают с производством защищенных антенн спутниковой навигации "Комета-М". Такие компоненты используются в российском дальнобойном вооружении, в частности, в беспилотниках, крылатых и баллистических ракетах.

Ракеты FP-5 "Фламинго" имеют дальность более 3000 км и боевую часть около 1150 кг. Их получила 19-я ракетная бригада "Святая Варвара", уже имеющая большой опыт ударов по важным целям РФ.

В частности, 25 февраля 2022 года бойцы бригады с помощью ОТРК "Точка-У" нанесли удар по российской авиабазе "Миллерово". В июле 2022 года этими же ракетами был поражен большой десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.

Впоследствии бригада получила американские системы M142 HIMARS. В 2022 году их применение стало одним из факторов, существенно ударивших по российской логистике: украинские военные методически уничтожали тыловые склады боеприпасов РФ на расстоянии 50–70 км.

В дальнейшем "Святая Варвара" использовала не только ракеты GMLRS с дальностью до 80 км, но и ATACMS, которые могут бить на расстояние до 300 км.

Применение крылатых ракет — это другой тип работы по сравнению с баллистическими ракетами. Такие удары нуждаются в детальном планировании маршрута полета с учетом рельефа, позиций российской ПВО и особенностей цели. Обслуживание крылатых и баллистических ракет существенно отличается.

Несмотря на это, как показала операция по российским объектам, бригада смогла овладеть новым типом дальнобойного вооружения.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 5 мая украинские силы провели операцию Deep Strike с применением ракет "Фламинго". По его словам, ракеты преодолели более 1500 км и поразили несколько объектов противника, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

В российских пабликах также сообщали об ударе по территории акционерного общества "ВНИИР-Прогресс". По этим данным, предприятие специализируется на разработке и производстве защищенных от помех навигационных систем, в том числе модулей "Комета". Масштабы повреждений уточняются.

