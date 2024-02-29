Заводы КНДР работают "по полной" для поставки оружия РФ: чем благодарит Путин

По оценкам Государственного департамента США, с сентября Северная Корея направила в Россию около 10 000 контейнерных поставок.

Северокорейские оружейные заводы "работают на полную мощность", производя оружие и боеприпасы для России, заявил в понедельник, 26 февраля, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок.

Об этом сообщает Business Insider.

Оружие и снаряды для РФ

"В то время как оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, производя оружие и снаряды для России", — сказал Шин на прессбрифинге, перевод которого приводит информационное агентство Yonhap.

Шин также сообщил, что с августа Северная Корея предоставила России 6700 контейнеров. По его словам, этого достаточно для перевозки 3 миллиона артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Что дает Россия

В обмен на это Россия отправляет в Северную Корею продукты питания и сырье, необходимое для создания боеприпасов, сказал Шин. В общем, Москва отправляет в Пхеньян примерно на 30% больше товаров, чем получает из Северной Кореи, добавил Шин.

Основную часть российских поставок составляют продукты питания, что, как считается, стабилизировало цены на продовольствие в Северной Корее, а также другие товары первой необходимости, — сказал Шин журналистам.

Что заставило Путина обратиться к Киму

Между тем, по оценкам Государственного департамента США, с сентября Северная Корея отправила в Россию около 10 000 контейнерных поставок.

В пятничном заявлении о санкциях Государственный департамент США сообщил, что идентифицировал стивидорную компанию, управляющую российским портом Восточный, и которая, по данным США, получила 7400 партий боеприпасов и военной техники из Северной Кореи.

В последние три года Россия вкладывала ресурсы в свою военную промышленность на фоне значительных потерь в ходе вторжения в Украину, что зашло в тупик.

Война заставила кремлевского диктатора Владимира Путина "пойти навстречу" северокорейскому диктатору Ким Чен Ину за оружием, заявил в январе министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Украина также выразила протест против получения Россией поставок из Северной Кореи, а глава разведки Кирилл Буданов заявил, что военная ситуация была бы "катастрофической" для Москвы, если бы Пхеньян не вмешался.

Напомним, 4 января в США заявили, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.

СБУ также нашла подтверждение тому, что Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР.

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