Заводы России останавливаются: авто на смерть сына уже не купить, а за дневник нужно заплатить почти на 300% больше

В России «денег нет», но держаться становится сложнее. Дефициты и цены растут, а места, где деньги на это заработать все меньше.

Россиян успокаивают, мол кризиса нет: на прилавках и гречка и сахар, а фастфудах снова подают бургеры, а то что с плесенью, то кого это волнует, говорится в ТСН.

Для тех у кого денег побольше, российское правительство узаконило контрабанду. У них это называется – параллельный импорт. Там все так: война – спецоперация, а падение – отрицательный рост.

Пропаганда рассказывает россиянам, что экономика настолько мощная, что санкции не ощутимы. А вот странам запада россияне просто ретранслируют месседж, что санкции не работают, а потому их нужно отменить.

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В то же время крупнейшие корпорации, так приближенные к Путину, бизнесмены считают убытки, то есть минусовые доходы. Детище Олега Дереписки в этом году недосчитало половину запланированной прибыли.

Спад промышленности не в состоянии скрыть даже официальная статистика, фиксирующая падение во многих отраслях экономики.

В этом году в России количество выпущенных автомобилей составляет 3% от количества выпущенных в прошлом году. 3 процента – это фактическая остановка работы российских автозаводов. Также обвалились официальные продажи новых машин за время вторжения до 80 процентов. И здесь, упоминается сюжет российского телевидения, где расхваливали новую «Ладу», которую родители убитого солдата купили за гробовые. Выход этого материала по странному совпадению совпал с сообщением автозаводов о проблемах с производством и выплатой заработных плат. Работники ижевского завода «Лада» жалуются на проблемы с работой признались – причина проблем нехватки иностранных комплектующих.

За месяц до учебного года ценники на учащиеся шокировали родителей школьников. Закупки по сравнению с прошлым годом стали дороже на 200 процентов. Стоимость дневников поднялась еще больше – на 284 процента. Продавцы предостерегают, в течение августа ценник должен взлететь еще выше.

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В то же время, депутаты успокаивают людей, обещают вмешаться в ситуацию и отправиться лично отслеживать цены.

Хотя в марте еще чиновники рапортовали, что дефицита бумаги не будет. Вот только сейчас мнение изменилось и в России заявляют, что на самом деле офисная бумага вредна для здоровья.

Теперь вся надежда на теневые схемы обхода санкций. На этой неделе благодаря данным сервису мониторинга судов было установлено, как Египет помогает России торговать нефтью, разбавляя ее в порту, чтобы наконец выдавать ее за египетскую под продажу.

Сегодняшняя Россия – это своего рода уникальный феномен, когда верхи выдоивают ресурсы страны, направляя их на проигрышную войну, а низы все видят, понимают, но молчат, отступая в дремучее прошлое.

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