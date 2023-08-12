Завозили экстези под видом сладостей: СБУ разоблачила наркоторговцев в Запорожье

За месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа
Служба безопасности Украины в Запорожье разоблачила наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.
Об этом СБУ сообщает в Telegram.
Отмечается, что во время комплексных мероприятий задержан организатор и четыре активных участника преступной группировки, организовавшей наркобизнес.
"Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию нашего государства для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн. Для контрабанды наркотиков иностранные подельники фигурантов хоронили "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину через почтовые сервисы и перевозчики", — говорится в сообщении.
По данным следствия, за месяц злоумышленники производили до 5 кг психотропа. Готовый товар они выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.
В ходе 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников изъято:
- 200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;
- 250 таблеток экстази;
- оборудование для их синтеза;
- более 100 литров прекурсоров,
- банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и «заказчиках», а также компьютерную технику с доказательствами переписки с «поставщиками»;
- большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;
- оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Четверым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному фигуранту — домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, накануне киберспециалисты Службы безопасности задержали в Одессе российскую агентку, работавшую на ФСБ. За деньги приспешница врага собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра.