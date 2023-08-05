Завозят "массовку" и не выпускают из города: оккупанты готовят псевдовыборы в Мелитополе

Россияне завозят в Мелитополь "массовку" и не выпускают местных из захваченного города. Там планируют фейковые выборы.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

"Прошлогодний опыт псевдореферендума показал: местные жители игнорируют "демократию" от оккупантов. Поэтому приходится привлекать гастролеров из глубин немытой", — рассказал Федоров.

По его словам, россияне также манипулируют возможностями выезда из ВОТ. Людей все чаще просто не выпускают из города.

"Две недели назад закрыли самый быстрый путь эвакуации через КПП Колотиловка-Покровка. Но открыли не сразу, и кто знает, как будет дальше… Васильевку рашисты закрыли более 7 месяцев назад", — отметил мэр оккупированного города.

Федоров говорит, что эвакуация заграницу из Мелитополя через Крым превратилась в лотерею.

"Одних оккупанты на КПП пропускают, других разворачивают назад, в том числе владельцев роспаспортов. Даже для рашистов паспорт рфии, выданный на ВОТ — это волчий билет (в царской России документ с отметкой о политической неблагонадежности — ред.)", — говорит Федоров.

Он подчеркнул, что всем желающим необходимо по возможности как можно скорее уезжать из города. Это совершенно бесплатно. Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, местные жители Мелитополя жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью. В Генштабе сообщают, что враг пытается скрывать свои потери на войне в Украине и активно использует мобильные крематории.

"В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками", — говорится в сообщении.

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